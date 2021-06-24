Рубен Невеш: «Мы контролировали ход игры в матче с французами»
Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш высказался о ничьей с Францией в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы (2:2).
«Мы — чемпионы Европы. Мы знали, что способны сыграть лучше. Еще раз выражаю благодарность болельщикам: здесь, в Венгрии, была потрясающая атмосфера. Важнее всего то, что мы вышли в следующий этап. Мы пережили сложный период и правильно восприняли эту ситуацию. Сборной Франции не удавалось прижать нас к воротам. Считаю, мы контролировали ход игры. Серьезных угроз нашим воротам не было», — приводит слова Невеша официальный сайт УЕФА.
Португальцы вышли из группы с третьего места и в 1/8 финала сыграют с Бельгией. Матч пройдет 27 июня в Севилье.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/postmatch/report/
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