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Скворцов — о победе над Северной Ирландией: «Мы идем своим чередом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов высказался о победе над Северной Ирландией (1:0) в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2024.

«Все отлично, выиграли. Эмоции просто зашкаливают. Была очень тяжелая игра, выпал нелегкий соперник. Мы идем своим чередом — и шаг за шагом приближаемся к своей цели», — приводит слова Скворцова Legalbet.kz.

После четырех туров сборная Казахстана с 9 очками делит первое место в группе Н с Финляндией, опережая Данию и Словению на 2 балла.

Источник: Legalbet.kz
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
Лев Скворцов
Чемпионат Европы по футболу
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