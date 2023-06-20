Скворцов — о победе над Северной Ирландией: «Мы идем своим чередом»

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов высказался о победе над Северной Ирландией (1:0) в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2024.

«Все отлично, выиграли. Эмоции просто зашкаливают. Была очень тяжелая игра, выпал нелегкий соперник. Мы идем своим чередом — и шаг за шагом приближаемся к своей цели», — приводит слова Скворцова Legalbet.kz.

После четырех туров сборная Казахстана с 9 очками делит первое место в группе Н с Финляндией, опережая Данию и Словению на 2 балла.