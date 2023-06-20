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Сегодня, 12:00

Адиев — о планах сборной Казахстана: «Начнем подготовку к матчам квалификации Евро в начале августа»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал «СЭ», когда планируется проведение очередных сборов перед сентябрьскими квалификационными матчами к Евро-2024.

«Несколько дней побуду в Казахстане, потом вернусь в Россию, в Грозный. В конце июля-начале августа приеду, проведем анализ работы и начнем подготовку к предстоящим играм», — сказал Адиев «СЭ».

Следующий матч сборной Казахстана в рамках квалификации к Евро-2024 пройдет 7 сентября в Астане против Финляндии.

После 4 туров Казахстан с 9 очками занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).

Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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