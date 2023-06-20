Адиев о причинах успешного прохождения квалификации Евро-2024: «У нас дыхание в одном ритме»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос «СЭ», в чем секрет успеха команды в матчах квалификации Евро-2024.

«Секрета какого-то нет. Это работа и вера в те идеи, которые мы доносим. Парни воплощают эти идеи, которые и дают результат. Они верят в то, что тренер предлагает им сделать, верят в самих себя. Наверно, эти вещи. Наша команда не набор личностей, в этом и залог нашего успеха. Все отдаются своему делу. Даже те, которые сидят на скамейке. У нас дыхание в одном ритме, поддерживаем друг друга», — сказал Адиев «СЭ».

19 июня гол Абата Аймбетова принес сборной Казахстана победу над Северной Ирландией (1:0) в группе H квалификации Евро-2024.

После 4 матчей Казахстан с 9 очками занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).