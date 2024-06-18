Забитцер назвал причины поражения Австрии от Франции на Евро-2024

Капитан сборной Австрии Марсель Забитцер прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче Евро-2024.

«Игра в открытую шла то взад, то вперед. Франция была чуть более эффективной, немного более удачливой, и это нужно сегодня признать. Мы отдали все силы и стремились победить, но против такой вот нации, к сожалению, остаешься в проигрыше. Нужно двигаться дальше: на очереди — Польша.

Франция удивила нас, отойдя глубже, чем мы того ожидали. Мы не сыграли на своем максимальном уровне. Были немного небрежны перед чужой штрафной, но, если бы Баумгартнер забил до того, как счет стал 0:1, возможно, игра пошла бы по-другому. Теперь надо восстановиться, проанализировать все, и снова — в атаку», — цитирует пресс-служба УЕФА Забитцера.

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.