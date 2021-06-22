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Юссуф Поульсен похвалил игру сборной России в обороне

01:26
Юссуф Поульсен. Фото Instagram
Юссуф Поульсен. Фото Instagram
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Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен после победы над Россией (4:1) на Евро-2020 отметил игру россиянин в обороне. Датский форвард забил победный мяч.

«Нам противостояла хорошо оборонявшаяся команда, особенно в первые 60 минут. Затем мы поймали нужный ритм и смогли надломить соперника. В первом тайме было тяжело, но мы добились того, что нам было нужно. Гол Дамсгора — фантастический», — цитирует пресс-служба УЕФА Поульсена.

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.

Россия — Дания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024469--russia-vs-denmark/

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Евгений Козинов все материалы автора
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