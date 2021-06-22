Черчесов передал привет болельщикам сборной России после вылета с Евро
01:21
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Дании (1:4) на Евро-2020 передал привет болельщикам команды.
«Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать», — сказал Черчесов в эфире matchtv.ru.
Артем Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти. Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе и покинула турнир.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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