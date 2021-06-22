Черчесов передал привет болельщикам сборной России после вылета с Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Дании (1:4) на Евро-2020 передал привет болельщикам команды.

«Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать», — сказал Черчесов в эфире matchtv.ru.

Артем Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти. Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе и покинула турнир.