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Сегодня, 04:18

Семин: «Хотелось бы, чтобы в сборной Сербии играло больше футболистов из РПЛ, но их нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение сборной Сербии от Англии (0:1).

«Пока что чемпионат Европы проходит отлично, много хороших матчей, но турнир будет набирать обороты. Англия сыграла ниже своих возможностей, но все равно выиграла. Сербия сыграла очень хорошо, но не смогла взять очки. Все матчи проходят на очень высоком уровне, полные трибуны, потрясающая обстановка.

Если говорить про Сербию, неправильно сравнивать их матч с англичанами и игру с Россией. Чтобы это делать, надо хотя бы посмотреть состав сербов. Хотелось бы, чтобы в сборной Сербии играло больше футболистов из РПЛ, но их нет», — цитирует Metaratings.ru Семина.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-khochetsya-chtoby-v-sbornoi-serbii-igralo-bolshe-futbolistov-iz-rpl-373702/
Футбол
Сборная Сербии по футболу
Юрий Семин
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