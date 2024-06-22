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Юный болельщик выбежал на поле во время матча Евро-2024 и сделал фото с Роналду

Алина Савинова
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Юный болельщик выбежал на поле во время матча Турция — Португалия.
Фото Reuters

Во время матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 между сборными Португалии и Турции на поле выбежал юный болельщик.

Стюардам не удалось сразу остановить подростка, и тот успел сфотографироваться с нападающим португальской команды Криштиану Роналду.

Юный фанат сделал фото с Криштиану Роналду во время матча Евро-2024.
Фото Reuters

Позже на поле появился еще один фанат, который хотел сделать селфи с португальской звездой.

Болельщик выбежал на поле для селфи с Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Португалия.

Ранее сообщалось, что 39-летний португалец установил рекорд чемпионатов Европы по количеству проведенных матчей подряд. Игра против Турции стала для Роналду 19-й кряду.

Евро-2024
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