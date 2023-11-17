Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:57

Врач сборной Норвегии рассказал о травме Холанна

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Врач сборной Норвегии Ола Санд рассказал о состоянии форварда Эрлина Холанна, который ранее был травмирован.

«Это было почти то же самое, что произошло в игре с «Борнмутом» полторы недели назад. И у него это было раньше. У Холанна слегка вывихнулась лодыжка, и он становится уязвимым. Сразу очень болит, но довольно быстро проходит», — цитирует Санда Goal.

Сборная Норвегии уже потеряла шансы выйти на Евро-2024.

23-летний Холанн в сезоне-2023/24 провел 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Эрлин Холанн
Сборная Норвегии по футболу
5
1
Читайте также
Выиграл Олимпиаду с осколком в голове и простреленным локтем. История уникального советского борца
Тайсон Фьюри — Александр Усик: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира
В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Казахстан — Сан-Марино: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости