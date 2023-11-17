Врач сборной Норвегии рассказал о травме Холанна

Врач сборной Норвегии Ола Санд рассказал о состоянии форварда Эрлина Холанна, который ранее был травмирован.

«Это было почти то же самое, что произошло в игре с «Борнмутом» полторы недели назад. И у него это было раньше. У Холанна слегка вывихнулась лодыжка, и он становится уязвимым. Сразу очень болит, но довольно быстро проходит», — цитирует Санда Goal.

Сборная Норвегии уже потеряла шансы выйти на Евро-2024.

23-летний Холанн в сезоне-2023/24 провел 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.