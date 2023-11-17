Казахстан сыграет с Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы в пятницу, 17 ноября. Матч пройдет на стадионе «Астана-Арена» в Астане (Казахстан) и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. Ключевые события противостояния Казахстан — Сан-Марино будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 17.50 по московскому времени. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе Н казахстанская сборная набрала 15 очков и занимает 3-е место, команда Сан-Марино не смогла заработать ни одного балла.

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