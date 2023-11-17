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Казахстан — Сан-Марино: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Казахстан сыграет с Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы 17 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Магомед Адиев, главный тренер сборной Казахстана.
Фото kff.kz

Казахстан сыграет с Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы в пятницу, 17 ноября. Матч пройдет на стадионе «Астана-Арена» в Астане (Казахстан) и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. Ключевые события противостояния Казахстан — Сан-Марино будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 17.50 по московскому времени. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 нояб, 18:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
Сан-Марино

В группе Н казахстанская сборная набрала 15 очков и занимает 3-е место, команда Сан-Марино не смогла заработать ни одного балла.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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