Вокалист U2 Боно выступил на церемонии открытия Евро-2020
На церемонии открытия Евро-2020 выступил вокалист известной рок-группы U2 Боно. Шоу прошло на Олимпийском стадионе в Риме.
Ирландец вместе с голландским диджеем Мартином Гарриксом и гитаристом своей группы Эджем исполнил композицию We Are The People (Мы — люди, английский). Эта песня — гимн турнира.
Музыканты выступили в виртуальном режиме с использованием современных технологий.
#EURO2020 #Euro2021 @U2 #Bono #Ita Let's play !#football #ArmyOfLovers #TUR pic.twitter.com/kRamIFUIzL— Olivier Jorba (@OlivierJorba) June 11, 2021
Церемония состоялась перед стартовым матчем Евро-2020 Турция — Италия. Игра в Риме на «Стадио Олимпико» началась в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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