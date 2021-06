Вокалист U2 Боно выступил на церемонии открытия Евро-2020

На церемонии открытия Евро-2020 выступил вокалист известной рок-группы U2 Боно. Шоу прошло на Олимпийском стадионе в Риме.

Ирландец вместе с голландским диджеем Мартином Гарриксом и гитаристом своей группы Эджем исполнил композицию We Are The People (Мы — люди, английский). Эта песня — гимн турнира.

Музыканты выступили в виртуальном режиме с использованием современных технологий.

Церемония состоялась перед стартовым матчем Евро-2020 Турция — Италия. Игра в Риме на «Стадио Олимпико» началась в 22.00 по московскому времени.