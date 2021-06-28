Витсель о победе Бельгии над Португалией: «Горжусь тем, что играю в этой команде»
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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал победу в матче 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).
«Так горжусь тем, что играю в этой команде! Отличная сила, чтобы вместе бороться за свое место в четвертьфинале», — написал Витсель в Twitter.
В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.
So proud to be on the pitch with this team! Great strength to fight together for our place in the quarter-finals ??? #DEVILTIME #EURO2020 #AW28 pic.twitter.com/AXeBXn3v1f— Axel Witsel (@axelwitsel28) June 27, 2021
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