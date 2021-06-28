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Витсель о победе Бельгии над Португалией: «Горжусь тем, что играю в этой команде»

02:42
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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал победу в матче 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

«Так горжусь тем, что играю в этой команде! Отличная сила, чтобы вместе бороться за свое место в четвертьфинале», — написал Витсель в Twitter.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля