Рубен Диаш считает, что план Португалии на игру с Бельгией не был ошибочным

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии (0:1).

«Я бы не сказал, что наш план на игру был ошибочным. Наоборот, мы смотрелись хорошо и превосходили противника. К сожалению, мы не добились того, о чем мечтали. И дело тут вообще не в плане – мы просто обязаны были побеждать.

Мы постоянно угрожали чужим воротам. Даже в первом тайме мы ни в чем не уступали противнику. В итоге им повезло, что мяч полетел по сложной траектории и попал в сетку. Мы много раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но сегодня мяч просто не хотел идти в ворота», – приводит слова Диаша SportTV.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.