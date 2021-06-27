Вертонген рассказал, что Бельгия готова противостоять Роналду в матче против Португалии
Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген высказался о форварде Криштиану Роналду перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы с Португалией.
«Уважаю Роналду, но это будет матч Бельгии против Португалии, а не Роналду. Криштиану — один из лучших, кто когда-либо играл в футбол. Все защитники, которые играют против него, должны осознавать его уровень. Он — легенда и очень сильный игрок, но мы будем готовы», — цитирует Вертонгена пресс-служба УЕФА.
Матч Бельгия — Португалия пройдет сегодня, 27 июня, в Севилье. Начало — в 22:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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