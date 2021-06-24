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Василий Березуцкий: «Если мы плохо сыграли на Евро-2016, значит, мы говно»

21:36
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий в программе «Сычев подкаст» рассказал о провале Леонида Слуцкого на посту главного тренера национальной команды на Евро-2016. По его мнению, наставник вовремя не «отцепил» от команды людей, которые портили атмосферу.

— Почему у Слуцкого не получилось в сборной на Евро-2016?

— В футболе все равно присутствует элемент везения, который невозможно отменить. Ну... Чего-то не хватило. Возможно, немного не были готовы физически. Немного налажали. Весь ориентир был сделан на футболистов ЦСКА. Но они не смогли выдержать нагрузки в сборной. Кроме того, наверное, стоит говорить и о коллективе...

Станислав Саламыч, например, первым делом попытался отстранить от сборной тех людей, которые могут негативно влиять на атмосферу внутри.

— А Слуцкий этого не сделал?

— Наверное, все-таки по неопытности не сделал, да. Сборная — это коллектив. И ты не можешь быстро разобраться в человеке, ты должен пройти с ним определенный путь.

— Но он же вызвал сильнейших?

— Ну да. Но это не значит, что ты можешь из этих сильнейших игроков сделать хороший, единый коллектив. Каждый футболист амбициозен, хочет обязательно играть в основном составе. Есть ребята, которые, когда попали в состав, считают себе сильнее и умнее всех в мире.

— А можешь привести примеры?

— Ну вы же читали об этом в прессе. Ситуация, когда каждый считает себя незаслуженно не включенным в основной состав. Это происходит постоянно. Но с такой проблемой надо как-то бороться. Кроме того, сказалось эмоциональное состояние Слуцкого. Совмещение постов, наверное, никогда не давало плюсов сборной. Леонид Викторович был реально выхолощен после победы ЦСКА в чемпионате. В итоге не смог добавить сборной новых эмоций. Сказалась моральная усталость...

— Но ведь Слуцкий считается сильным психологом

— Я уже сказал про выхолощенность и усталость от совмещения постов.

— Твоя реакция, когда появилось интервью Слуцкого, где прозвучала фраза «мы говно»?

— Ну... Ничего страшного.

— Было обидно?

— Почему? Когда ты проигрываешь, ты должен иногда говорить себе правду. Должен понимать, что ты делаешь и где ты находишься. Если мы выступили плохо, значит, на тот момент мы...

— Но ты же не можешь про себя сказать, что ты говно?

— Почему? Я могу. Для меня это нормально. Мы выступили на турнире плохо, значит, в тот момент мы были говном. Мы — говно. Мы плохо прошли тот путь, мы играли говняно. Все просто и лаконично.

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