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Sky Sport Italia: Кьеллини не сыграет за Италию в матче с Австрией

21:25
Джорджо Кьеллини. Фото tuttojuve.com.
Джорджо Кьеллини. Фото tuttojuve.com.
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Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини не сможет сыграть в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Австрии, сообщает 24 июня Sky Sport Italia.

По данным источника, из-за травмы футболист не будет готов выйти в стартовом составе. Указано, что его заменит Франческо Ачерби, который составит пару Леонардо Бонуччи в центре защиты.

Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.

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