В случае гола Бельгии в ворота Финляндии Россия все равно останется на четвертом месте в группе Евро
22:57
После гола Дании в ворота России наша сборная опустилась на четвертое место в группе В чемпионата Европы.
При этом при сохранении текущего результата даже гол Бельгии в ворота финнов не изменит ситуацию.
Тогда Дания, Финляндия и Россия наберут по 3 очка с идентичными показателями (одна победа, одно поражение, разность мячей 1-1) внутри этой подгруппы из трех команд.
Однако по следующему критерию — общей разности голов россияне (1-4) будут уступать и Дании (2-3), и Финляндии (1-2).
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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