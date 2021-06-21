В случае гола Бельгии в ворота Финляндии Россия все равно останется на четвертом месте в группе Евро

После гола Дании в ворота России наша сборная опустилась на четвертое место в группе В чемпионата Европы.

При этом при сохранении текущего результата даже гол Бельгии в ворота финнов не изменит ситуацию.

Тогда Дания, Финляндия и Россия наберут по 3 очка с идентичными показателями (одна победа, одно поражение, разность мячей 1-1) внутри этой подгруппы из трех команд.

Однако по следующему критерию — общей разности голов россияне (1-4) будут уступать и Дании (2-3), и Финляндии (1-2).