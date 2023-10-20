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Сегодня, 08:13

В Нанте задержан родственник убийцы шведских болельщиков

Виктория Кравченко
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В Нанте задержали мужчину, который контактировал с убийцей шведских болельщиков в день матча отбора к Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции (1:1), сообщает BFMTV.

По информации издания, за несколько минут до инцидента мужчина получил от убийцы видеозапись. Задержанный является родственником убийцы.

16 октября недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024 Бельгия — Швеция, были застрелены двое болельщиков в футболках шведской сборной. Игра была прервана после первого тайма по соображениям безопасности. Около 35 тысяч человек, пришедших на матч между сборными Швеции и Бельгии, четыре часа ждали эвакуации на стадионе после инцидента.

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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