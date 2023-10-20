В Нанте задержан родственник убийцы шведских болельщиков

В Нанте задержали мужчину, который контактировал с убийцей шведских болельщиков в день матча отбора к Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции (1:1), сообщает BFMTV.

По информации издания, за несколько минут до инцидента мужчина получил от убийцы видеозапись. Задержанный является родственником убийцы.