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Сегодня, 19:03

Дешам похвалил Мбаппе за игру в матче отбора к Евро-2024 с Нидерландами

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что думает об игре нападающего Килиана Мбаппе в прошедшем матче отбора к Евро-2024 с Нидерландами (2:1).

«Килиан действовал как настоящий капитан. Он отдал много сил на поле, помогал нам в обороне. Я даю ему ту свободу, которая ему нужна», — цитирует Дешама beIN Sports.

В этой встрече футболист оформил дубль. Следующий матч сборная Франции проведет 18 ноября против Гибралтара.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
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