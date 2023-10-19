Дешам похвалил Мбаппе за игру в матче отбора к Евро-2024 с Нидерландами

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что думает об игре нападающего Килиана Мбаппе в прошедшем матче отбора к Евро-2024 с Нидерландами (2:1).

«Килиан действовал как настоящий капитан. Он отдал много сил на поле, помогал нам в обороне. Я даю ему ту свободу, которая ему нужна», — цитирует Дешама beIN Sports.

В этой встрече футболист оформил дубль. Следующий матч сборная Франции проведет 18 ноября против Гибралтара.