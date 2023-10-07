В Израиле должны отменить все спортивные мероприятия после начала военного конфликта

В Израиле могут отменить все спортивные мероприятия после начала военного конфликта.

Сообщается, что матч 7-го тура квалификации Евро-2024 Израиль — Швейцария будет, скорее всего, отложен, либо его перенесен на Кипр. Также власти намерены отменить матчи молодежной и юношеской сборных. Завтра в УЕФА примут окончательное решение.

7 октября началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 по московскому времни во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей.

Министр обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы распорядился призвать на военную службу резервистов, а движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Наводнение Аль-Акса».

(Эли Швидлер)