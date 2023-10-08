Швейцария согласилась перенести матч отбора Евро-2024 против Израиля на ноябрь
Федерация футбола Швейцарии дала принципиальное согласие перенести матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Израиля с 12 октября на ноябрь. Тем самым Швейцария положительно отреагировала на просьбу федерации футбола Израиля перенести игру из-за начавшейся войны между Израилем и ХАМАСом.
Израильская федерация также надеется получить согласие на перенос от Косово. Матч в Приштине должен состоятся 15 октября. Окончательное решение будет принимать УЕФА.
Ранее УЕФА перенес матчи квалификации юношеского Евро-2024, которые должен был принять Израиль.
На данный момент израильские футболисты-легионеры получили указание оставаться в Европе и ожидать окончательного решения.
(Эли Швидлер)
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