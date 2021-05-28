В «Астон Вилле» заявили, что Грилиш готов к чемпионату Европы

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит заявил, что полузащитник «виллианов» и сборной Англии Джек Грилиш готов к чемпионату Европы.

«Джек готов на 100 процентов. В первую очередь, после его травмы мы должны были убедиться, что он готов играть за «Астон Виллу». Мы бы не стали рисковать нашим лидером за 4 матча до конца сезона. Мы были уверены, что он готов выходить на поле. Если Джек попадет в финальную заявку, то это будет значить, что в сборной Англии не ошиблись. Если бы был какой-то риск, мы бы не давали Грилишу играть в конце сезона и он не попал бы в расширенный список сборной на Евро», — приводит Goal слова Смита.

В сезоне-2020/21 Грилиш провел 27 матчей за «Астон Виллу», на его счету 7 голов и 12 результативных передач. 25-летний англичанин пропустил три месяца из-за травмы и смог вернутся на поле 13 мая в игре против «Эвертона» (0:0).

Грилиш попал в расширенный состав сборной Англии на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире Англия сыграет в одной группе с Хорватией, Шотландией и Чехией.