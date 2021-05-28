Бензема провел первую тренировку со сборной Франции

Сборная Франции провела первые тренировки в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.

В занятиях принял участие форвард «Реала» Карим Бензема, который вернулся в национальную команду спустя 6 лет.

33-летний форвард в 2015 году был отстранен от игр за сборную Франции из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна и с тех пор не вызывался в команду. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что футболист не вернется в сборную.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.