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Бензема провел первую тренировку со сборной Франции

09:55
Дидье Дешам и Карим Бензема. Фото Федерация футбола Франции.
Дидье Дешам и Карим Бензема. Фото Федерация футбола Франции.
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Сборная Франции провела первые тренировки в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.

В занятиях принял участие форвард «Реала» Карим Бензема, который вернулся в национальную команду спустя 6 лет.

Публикация от Equipe de France de Football (@equipedefrance)

33-летний форвард в 2015 году был отстранен от игр за сборную Франции из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна и с тех пор не вызывался в команду. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что футболист не вернется в сборную.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.

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