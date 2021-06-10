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Украинская ассоциация футбола хочет убедить УЕФА оставить слоган «героям слава»

15:02
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) ведет переговоры с УЕФА по поводу формы национальной команды, информирует издание «Страна». В УАФ надеются, что лозунг на футболке не придется убирать.

Сегодня, 10 июня, стало известно, что УЕФА потребовал убрать с комплекта формы сборной Украины слоган «героям слава».

УАФ попробует убедить УЕФА оставить слоган, так как форма была согласована задолго до презентации.

В то же время Николай Васильков, пресс-секретарь главного тренера сборной Андрея Шевченко, заявил, что Украина, скорее всего, переделает форму для Евро-2020 в соответствии с требованием УЕФА.

«Скорее всего, форма будет переделываться», — заявил он «Вестям».

Напомним, что УЕФА проанализоровал форму сборной Украины на Евро-2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет на турнире в группе C с Австрией, Голландией и Северной Македонией.

Дополнительная информация:

https://strana.ua/

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