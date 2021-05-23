Украина спаслась от поражения в матче с Бахрейном

Сборные Украины и Бахрейна сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче. Игра состоялась в Харькове на стадионе «Металлист» в присутствии зрителей.

На 75-й минуте гостей вывел вперед Сайед Дхия, реализовав пенальти. Виктор Цыганков в компенсированное ко второму время сравнял результат.

Сборная Украины готовится к Евро-2020. Украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.

Товарищеский матч

Украина — Бахрейн — 1:1 (0:0)