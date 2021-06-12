Уэльс и Швейцария сыграли вничью на Евро-2020

Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью (1:1) в матче группового турнира Евро-2020. Игра состоялась в Баку (Азербайджан).

На 49-й минуте счет в матче открыл Брель Эмболо. Киффер Мур на 74-й минуте сравнял результат. Гол Марио Гаврановича в концовке был отмене из-за офсайда с помощью ВАР.

Команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе А. На первом месте сборная Италии — три очка. У Турции ноль очков и четвертое место.

В следующем туре 16 июня Швейцария сыграет с Италией, а Уэльс — с Турцией.

Евро-2020

Группа А

1-й тур

Уэльс — Швейцария — 1:1 (1:1)

Голы: Эмболо, 49 (0:1). Мур, 74 (1:1).

Уэльс: Уорд, Дэйвис, К.Робертс, Родон, Мефам, Рэмси (Ампаду, 90+3), Аллен, Джеймс (Брукс, 75), Моррелл, Бэйл, Мур.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Аканджи, Мбабу, Шачири (Закария, 66), Джака, Фройлер, Сеферович (Гавранович, 84), Эмболо.

Предупреждения: Шер, 30. Мур, 47. Мбабу, 63.

Судьи: Тюрпен. Грингор, Дано (все — Франция).

ВАР: Летексье. Бризар, Пажес (все — Франция), Гиль (Польша).

Посещаемость: 8782 зрителя.

12 июня. Баку. Стадион Олимпийский.