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Уэльс и Швейцария сыграли вничью на Евро-2020

17:55
Гол Киффера Мура. Фото Официальный Twitter Евро 2020.
Гол Киффера Мура. Фото Официальный Twitter Евро 2020.
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Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью (1:1) в матче группового турнира Евро-2020. Игра состоялась в Баку (Азербайджан).

На 49-й минуте счет в матче открыл Брель Эмболо. Киффер Мур на 74-й минуте сравнял результат. Гол Марио Гаврановича в концовке был отмене из-за офсайда с помощью ВАР.

Команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе А. На первом месте сборная Италии — три очка. У Турции ноль очков и четвертое место.

В следующем туре 16 июня Швейцария сыграет с Италией, а Уэльс — с Турцией.

Евро-2020

Группа А

1-й тур

Уэльс — Швейцария — 1:1 (1:1)

Голы: Эмболо, 49 (0:1). Мур, 74 (1:1).

Уэльс: Уорд, Дэйвис, К.Робертс, Родон, Мефам, Рэмси (Ампаду, 90+3), Аллен, Джеймс (Брукс, 75), Моррелл, Бэйл, Мур.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Аканджи, Мбабу, Шачири (Закария, 66), Джака, Фройлер, Сеферович (Гавранович, 84), Эмболо.

Предупреждения: Шер, 30. Мур, 47. Мбабу, 63.

Судьи: Тюрпен. Грингор, Дано (все — Франция).

ВАР: Летексье. Бризар, Пажес (все — Франция), Гиль (Польша).

Посещаемость: 8782 зрителя.

12 июня. Баку. Стадион Олимпийский.

Уэльс — Швейцария

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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