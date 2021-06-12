Уэльс и Швейцария сыграли вничью на Евро-2020
Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью (1:1) в матче группового турнира Евро-2020. Игра состоялась в Баку (Азербайджан).
На 49-й минуте счет в матче открыл Брель Эмболо. Киффер Мур на 74-й минуте сравнял результат. Гол Марио Гаврановича в концовке был отмене из-за офсайда с помощью ВАР.
Команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе А. На первом месте сборная Италии — три очка. У Турции ноль очков и четвертое место.
В следующем туре 16 июня Швейцария сыграет с Италией, а Уэльс — с Турцией.
Евро-2020
Группа А
1-й тур
Уэльс — Швейцария — 1:1 (1:1)
Голы: Эмболо, 49 (0:1). Мур, 74 (1:1).
Уэльс: Уорд, Дэйвис, К.Робертс, Родон, Мефам, Рэмси (Ампаду, 90+3), Аллен, Джеймс (Брукс, 75), Моррелл, Бэйл, Мур.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Аканджи, Мбабу, Шачири (Закария, 66), Джака, Фройлер, Сеферович (Гавранович, 84), Эмболо.
Предупреждения: Шер, 30. Мур, 47. Мбабу, 63.
Судьи: Тюрпен. Грингор, Дано (все — Франция).
ВАР: Летексье. Бризар, Пажес (все — Франция), Гиль (Польша).
Посещаемость: 8782 зрителя.
12 июня. Баку. Стадион Олимпийский.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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