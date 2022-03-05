Великобритания и Ирландия могут получить Евро-2028 на безальтернативной основе

Чемпионат Европы 2028 года может пройти в Великобритании и Ирландии, причем эти страны получат турнир без конкуренции со стороны других заявок, сообщает Daily Mail.

Турция, вероятно, снимет свою кандидатуру, поскольку она потерпела неудачу в двух предыдущих заявках на проведение Евро в 2016 и 2024 годах и хочет избежать очередного поражения.

Дедлайном подачи заявок на проведение финального турнира является 23 марта 2022 года. Хозяйка Евро-2028 должна определиться в сентябре 2023-го, но при одной заявке УЕФА может принять решение раньше.

Ожидается, что число участников чемпионата Европы увеличится до 32 сборных, а турнир пройдет не менее чем на 12 стадионах.