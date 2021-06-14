«UA-Футбол»: «Сейчас вокруг сборной много шума, который никто даже не пытался угомонить»

Украинский портал «UA-Футбол» подвел итоги матча группового турнира чемпионата Европы против Голландии (0:3).

«Сократили календарь национального чемпионата, договорились о трех спаррингах, просмотрели огромное количество футболистов — к этому ответственному старту сборная Украины готовилась очень тщательно. Однако информационный шум вокруг команды закрутился не на основе футбольных составляющих: то волокита с формой, то скандал, связанный с плейлистом сборной, то странные кадровые решения тренерского штаба. Такой стресс вряд ли способствовал правильному настрою на турнир.

Это был лучший матч этого турнира. Но таким он стал в большей степени благодаря нидерландцам. У Украины можно отметить хорошую игру голкипера Бущана, а также пятиминутное прозрение в атаке. Однако этого мало — чувствовался мандраж в течение всех девяносто минут. Команда вышла не готовой психологически, шум, сопровождавший подготовку сборной Украины к турниру, прогнозируемо навредил коллективу. Вероятно, для вдохновения и душевного равновесия нужно расширять музыкальный список или больше предоставлять слово Андрею Павелко. Поскольку сейчас вокруг сборной много шума, который никто даже не пытался угомонить. А позитива мало — уже шестое подряд поражение на чемпионатах Европы.

Поражение закономерное. Хорошо хоть, что не с сухим счетом, как предыдущие пять», — пишет издание.

Шесть поражений подряд — антирекорд чемпионатов Европы, который Украина теперь делит с Югославией, проигравшей шесть раз кряду в период с 1968 по 1984 год.