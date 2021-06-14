Зинченко о поражении от Голландии: «Турнир не заканчивается после одной игры»

Защитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги матча Евро-2020 против Голландии (2:3).

«Мы очень разочарованы итогами, потому что проявили характер и сравняли счет в такой сложной игре. Всегда больно уступать на последних минутах, но это футбол. Мы должны учиться на своих ошибках и двигаться вперед, потому что турнир не заканчивается после одной игры», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

После первого тура Австрия и Голландия имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе C, украинцы и македонцы не набрали очков.

В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, Голландия встретится с Австрией.