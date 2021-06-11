В эти минуты на «Стадио Олимпико» в Риме (Италия) проходит первый матч чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Италии.

Третий гол итальянской команды забил Лоренцо Инсинье. Он отличился на 79-й минуте.

Первый мяч на 53-й минуте в свои ворота забил турецкий защитник Мерих Демирал. На 66-й минуте Чиро Иммобиле забил второй гол.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.