«Манчини в этом костюме должен выиграть Евро». Болельщики в восторге от стиля итальянского тренера
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пришел на матч Евро-2020 против Турции в костюме. Стиль итальянца очень понравился болельщикам, которые оставили множество восторженных откликов в Twitter.
Отметим, что костюмы сборной Италии для Евро-2020 — серо-голубой верх и черный низ — дань памяти знаменитому тренеру Энцо Беарзоту, под руководством которого национальная команда выиграла чемпионат мира 1982 года.
вдохновением для создания костюмов послужили стиль и элегантность Энцо Беарзота — футболиста и тренера, который привел сборную Италии к победе на чемпионате мира в 1982 году.
Orri Benetar: «Победитель первого тайма — костюм Роберто Манчини от Армани».
Nick Judd: «Бочелли. Машина на дистанционном управлении. Шум болельщиков. Костюм Манчини. Евро-2020 уже потрясающее».
Jack Daniel-Dempsey: «Манчини в этом костюме. Отменяйте все — эта комбинация должна выиграть Евро».
The Sack Race: «Если бы был конкурс на лучше всех одетого тренера Евро-2020, то Роберто Манчини его уже выиграл бы».
Amanda Berragain: «Я хочу костюм Манчини»
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