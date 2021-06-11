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«Манчини в этом костюме должен выиграть Евро». Болельщики в восторге от стиля итальянского тренера

11 июня 2021, 23:33
Роберто Манчини. Фото AFP
Роберто Манчини. Фото AFP
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пришел на матч Евро-2020 против Турции в костюме. Стиль итальянца очень понравился болельщикам, которые оставили множество восторженных откликов в Twitter.

Отметим, что костюмы сборной Италии для Евро-2020 — серо-голубой верх и черный низ — дань памяти знаменитому тренеру Энцо Беарзоту, под руководством которого национальная команда выиграла чемпионат мира 1982 года.

вдохновением для создания костюмов послужили стиль и элегантность Энцо Беарзота — футболиста и тренера, который привел сборную Италии к победе на чемпионате мира в 1982 году.

Orri Benetar: «Победитель первого тайма — костюм Роберто Манчини от Армани».

Nick Judd: «Бочелли. Машина на дистанционном управлении. Шум болельщиков. Костюм Манчини. Евро-2020 уже потрясающее».

Jack Daniel-Dempsey: «Манчини в этом костюме. Отменяйте все — эта комбинация должна выиграть Евро».

The Sack Race: «Если бы был конкурс на лучше всех одетого тренера Евро-2020, то Роберто Манчини его уже выиграл бы».

Amanda Berragain: «Я хочу костюм Манчини»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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Евгений Петров все материалы автора
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