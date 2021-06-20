России нужно болеть за ничью в матче Швейцарии и Турции на Евро

В воскресенье, 20 июня, заключительные матчи пройдут в группе A чемпионата Европы. Результаты игр Швейцария — Турция и Италия — Уэльс (обе начнутся в 19.00, время московское) в том числе имеют значение для команд группы B, в которой выступает сборная России.

Положение в группе А после двух туров выглядит так: Италия — 6 очков, разность мячей 6-0. Уэльс — 4, 3-1. Швейцария — 1, 1-4. Турция — 0, 0-5.

Вероятно, что Италия сохранит первое место, а Уэльс станет вторым. В таком случае валлийцы будут соперниками по 1/8 финала второй команды группы B.

Еще один важный момент — какая команда станет третьей в группе А. Известно, что в плей-офф выходят четыре лучшие сборные с третьих мест (они ранжируются по числу очков, разности мячей и количеству голов).

Положение в группе B перед последним туром такое: Бельгия — 6 очков, разность мячей 5-1. Россия — 3, 1-3. Финляндия — 3, 1-1. Дания — 0, 1-3.

Россия может оказаться третьей с 3 очками и разностью мячей «минус 3» в случае некрупного поражения от Дании в Копенгагене и победы Бельгии над Финляндией в понедельник, 21 июня.

В случае ничьей Швейцарии и Турции альпийская сборная закончит турнир в группе A третьей с 2 очками. В таком случае Швейцария окажется ниже любой третьей команды группы A в рейтинге перед плей-офф. Еще один потенциально подходящий для россиян вариант — победа турок в один мяч, в таком случае они станут третьими с 3 баллами и «минус 4».

Все расклады на случай, если Россия станет не второй, а третьей в группе B, вы можете изучить на этой странице.