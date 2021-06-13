Сегодня, 13 июня, сборная Австрии сыграет против Македонии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе С, где также выступают сборные Нидерландов и Украины. В рамках Евро Австрия и Македония встречались друг с другом в отборочных матчах на турнир. Обе встречи выиграли австрийцы — 4:1 и 2:1.

За матчем Австрия — Македония можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

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