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Кузяев — о выступлении на Евро-2020: «Раньше я очень близко к сердцу воспринимал поражения»

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Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал, как переживал вылет с Евро-2020.

— Как быстро ты среагировал на результат Евро 2020? Была уверенность, что мы должны что-то сделать. Каков твой взгляд на это?

— Раньше я очень близко к сердцу воспринимал поражения. Сейчас я более спокойно отношусь к любому результату. Это футбол, все бывает. В конце-концов, никто не умер. Просто необходимо работать, несмотря ни на что, — сказал Кузяев в интервью журналисту Илье Казакову в эфире программы «Футбол России».

Напомним, Россия заняла четвертое место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией, не сумев выйти в плей-офф.

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Иван Шитик все материалы автора

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