Стали известны потенциальные соперники России в 1/8 финала в случае попадания в плей-офф чемпионата Европы

После двух туров чемпионата Европы определился список команд, с которыми сборная России может сыграть в 1/8 финала, если попадет в плей-офф.

1. Если Россия выйдет в 1/8 финала со второго места — то соперник вторая сборная из группы А. Это либо Италия в случае поражения от Уэльса, либо сам Уэльс (ничья с Италией либо поражение от нее при том, что Швейцария не победит Турцию или победит так, что не обойдет валлийцев по разности мячей; сейчас «3-1» против «1-4»), либо Швейцария (если обойдет по разности). Уэльс кажется наиболее вероятным вариантом.

2. Если Россия выйдет с третьего места — то вариантов два. Либо победитель группы Е, либо F. Если лишними станут третьи сборные из групп А и D, что является практически обязательным условием для прохода команды Станислава Черчесова с третьей позиции, то россияне попадут на лучшую сборную из квартета F. Сейчас фаворит в борьбе за это — Франция, поменьше шансов у Германии, гипотетически претендует и Португалия. С группой Е все совсем непонятно, но если предположить, что уж с третьего раза испанцы победят в матче этого Евро, то первое место займут либо они, либо шведы.