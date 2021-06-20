Альба считает, что Испания заслуживала победить в матче с Польшей

Защитник сборной Испании Жорди Альба поделился впечатлениями после матча Евро-2020 с командой Польши (1:1). Он был признан лучшим футболистом этой игры.

«Мы заслуживали победить, как и в первой игре (0:0 со Швецией — Прим. «СЭ»), — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 20 июня. -Если мы продолжим работать в том же духе, то результаты обязательно придут.

Мы создаем моменты, но нам не хватает удачи. Нам нужно продолжать верить. Надеюсь, третья игра будет хорошей для нас. Мы очень упорно работали всей командой, играли интенсивно и знали, что делать в каждый момент.

Постараемся как можно лучше сыграть в третьем матче. Уверен, что с той работой, которую мы делаем, мы можем перевернуть ситуацию и победить. Считаю, что мы проделываем хорошую работу на этом турнире».

В составе испанцев забил Альваро Мората. У поляков отличился Роберт Левандовски.