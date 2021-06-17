Ярмоленко поставил себе бутылки пива и газировки после победы Украины и вспомнил Роналду

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко после победы над Северной Македонией (2:1) в матче группы C Евро-2020 по футболу обратился к журналистам с оригинальной просьбой. 31-летний футболист поставил около себя бутылки с газировкой и пивом.

«Можно я кое-что сделаю? — обратился к журналистам в конце пресс-конференции Ярмоленко. — Я видел, что Роналду убрал кока-колу, а я поставлю ее, поставлю пиво! Свяжитесь со мной! (смеется)»

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время пресс-конференции демонстративно отодвинул от себя бутылки с газировкой. Аналогичным образом с пивом позже поступил хавбек Франции Поль Погба.

В матче с Македонией Ярмоленко забил гол и сделал результативную передачу. Футболист был признан лучшим игроком встречи.