Сперцян, Тикнизян и защитник «Краснодара-2» Арутюнян — в основе сборной Армении против Турции
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, защитник «Локомотива» Наир Тикнизян попали в стартовый состав сборной Армении на матч против Турции, который пройдет сегодня, 25 марта, в Ереване.
Также в основе центральный защитник «Краснодара-2» Георгий Арутюнян, который еще ни разу даже не тренировался с первой командой «быков».
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян остался в запасе.
Матч отборочного турнира Евро-2024 Армения — Турция начнется в 20.00 по московскому времени.
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