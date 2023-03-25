Сперцян, Тикнизян и защитник «Краснодара-2» Арутюнян — в основе сборной Армении против Турции

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, защитник «Локомотива» Наир Тикнизян попали в стартовый состав сборной Армении на матч против Турции, который пройдет сегодня, 25 марта, в Ереване.

Также в основе центральный защитник «Краснодара-2» Георгий Арутюнян, который еще ни разу даже не тренировался с первой командой «быков».

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян остался в запасе.

Матч отборочного турнира Евро-2024 Армения — Турция начнется в 20.00 по московскому времени.