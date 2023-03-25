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Сегодня, 19:05

Сперцян, Тикнизян и защитник «Краснодара-2» Арутюнян — в основе сборной Армении против Турции

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, защитник «Локомотива» Наир Тикнизян попали в стартовый состав сборной Армении на матч против Турции, который пройдет сегодня, 25 марта, в Ереване.

Также в основе центральный защитник «Краснодара-2» Георгий Арутюнян, который еще ни разу даже не тренировался с первой командой «быков».

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян остался в запасе.

Матч отборочного турнира Евро-2024 Армения — Турция начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
25 мар, 20:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
Турция
Наяир Тикнизян
Эдуард Сперцян
Сборная Армении по футболу
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