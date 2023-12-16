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Спаллетти: «Италия поедет на Евро-2024 в статусе чемпионов. Нам неважно, верят в нас другие или нет»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, с каким настроем национальная команда отправится на чемпионат Европы 2024 года.

«В следующем году мы поедем в Германию в статусе чемпионов. Нам неважно, верят в нас другие или нет. В первую очередь мы должны верить в себя и двигаться вперед с чувством долга и преданности тому, чем занимаемся. Мы не можем отступить, когда на наших плечах будет флаг страны», — цитирует Спаллетти La Gazzetta dello Sport.

По итогам жеребьевки Евро-2024 сборная Италии попала в одну группу с Испанией, Албанией и Хорватией. Первый матч на турнире команда Спаллетти проведет 15 июня против албанцев.

На чемпионате Европы 2020 года итальянцы в финале обыграли сборную Англии (1:1, по пенальти — 3:2).

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Nazionale/16-12-2023/spalletti-ad-atreju-ad-alcuni-giocatori-piace-piu-il-fantacalcio-del-calcio.shtml?refresh_ce
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
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