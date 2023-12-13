УЕФА наказал Украину за расистское поведение болельщиков

Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) наказали за расистское поведение фанатов в ходе матча сборной против Италии (0:0) в отборочном турнире Евро-2024, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

УЕФА наказал сборную Украины частичным закрытием трибун на следующий домашний матч. Кроме того, УАФ оштрафовали на 20 тысяч евро.

Сборная Украины не сумела напрямую пробиться в основной турнир Евро-2024, заняв третье место в группе C, уступив первые две строчки сборным Англии и Италии. Но Украина еще может выйти на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций.