Сорокин поделился ожиданиями от матча Россия — Дания
15:47
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин поделился ожиданиями от матча Россия — Дания.
«У нас задача вполне понятна, нужно выигрывать или в самом крайнем случае сыграть вничью. Мы очень рассчитываем, что наша сборная пройдет дальше, и тому есть целый ряд причин. Например, продолжение выступления россиян должно поддержать интерес к турниру. Когда город или страна оказываются в числе организаторов, интерес к турниру традиционно определяется результатами, показанными сборной этой страны. Мы желаем нашим футболистам сегодня победить во что бы то ни стало», — приводит ТАСС слова Сорокина.
Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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