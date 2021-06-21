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Сорокин поделился ожиданиями от матча Россия — Дания

15:47
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Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин поделился ожиданиями от матча Россия — Дания.

«У нас задача вполне понятна, нужно выигрывать или в самом крайнем случае сыграть вничью. Мы очень рассчитываем, что наша сборная пройдет дальше, и тому есть целый ряд причин. Например, продолжение выступления россиян должно поддержать интерес к турниру. Когда город или страна оказываются в числе организаторов, интерес к турниру традиционно определяется результатами, показанными сборной этой страны. Мы желаем нашим футболистам сегодня победить во что бы то ни стало», — приводит ТАСС слова Сорокина.

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).

Россия — Дания

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11707383

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