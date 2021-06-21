Экс-защитник сборной Дании выделил Миранчука и Головина в составе россиян

Чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании Мортен Бруун в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между Данией и Россией.

— Вы назвали слабые места сборной России, но оставил ли кто-то из нашей команды позитивные впечатления? — вопрос Брууну.

— Миранчук. Перед началом чемпионата Европы я считал самым опасным футболистом сборной Головина, но сейчас мое мнение изменилось. Миранчук не вышел в основе на игру с Бельгией, зато прекрасно провел матч с Финляндией — и я говорю не только о забитом мяче. В целом хочу заметить, что ваши футболисты, уехавшие за границу, выглядят сильнее тех, кто выступает за клубы из России. Миранчук и Головин — яркие примеры.

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).