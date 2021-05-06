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Выбери состав сборной России на Евро-2020! Опрос «СЭ»

10:00
Антон Шунин, Роман Зобнин и Артем Дзюба. Фото «СЭ»
Антон Шунин, Роман Зобнин и Артем Дзюба. Фото «СЭ»
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«СЭ» предлагает своим читателям представить себя главным тренером сборной России и сформировать состав национальной команды на чемпионат Европы.

Мы разбили претендентов в сборную России на 7 групп в зависимости от амплуа (у игроков линии атаки они могут быть достаточно условными) и для каждой из них проводим отдельные опросы.

В заявку на финальный турнир Евро-2020 будут внесены 26 игроков.

В наш с вами состав войдут 3 вратаря, 3 центральных защитника, 4 фланговых защитника, 5 полузащитников оборонительного плана, 4 центральных атакующих полузащитника, 4 фланговых полузащитника и 3 нападающих.

Ссылки на галереи с опросами будут появляться на этой странице.

Стартуем с вратарей. Выбирайте одного или нескольких голкиперов — в заявку войдут трое лучших.

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