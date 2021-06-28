Швейцария выигрывает у Франции после первого тайма
22:48
Сборная Швейцарии после первого тайма матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции ведет со счетом 1:0. Игра проходит в Бухаресте (Румыния).
Единственный на данный момент мяч забил Харис Сеферович. Швейцарский форвард отличился на 15-й минуте.
Победитель этой пары в 1/8 финала сыграет с Испанией.
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