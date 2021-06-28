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Швейцария выигрывает у Франции после первого тайма

22:48
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Сборная Швейцарии после первого тайма матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции ведет со счетом 1:0. Игра проходит в Бухаресте (Румыния).

Единственный на данный момент мяч забил Харис Сеферович. Швейцарский форвард отличился на 15-й минуте.

Победитель этой пары в 1/8 финала сыграет с Испанией.

Франция — Швейцария

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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