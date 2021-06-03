Швейцария разгромила Лихтенштейн со счетом 7:0

В товарищеском матче сборная Швейцарии победила команду Лихтенштейна (7:0).

Хет-трик в составе победителей сделал Марио Гавранович, дубль в активе Кристиана Фасснахта. Также отличился Эдимилсон Фернандеш, а Ноа Фрик забил в свои ворота.

Товарищеский матч

Швейцария — Лихтенштейн — 7:0 (1:0)

Голы: Гавранович, 19 (1:0). Фасснахт, 46 (2:0). Н.Фрик, 57 — в свои ворота (3:0). Фасснахт, 70 (4:0). Гавранович, 75 (5:0). Гавранович, 79 (6:0). Фернандес, 85 (7:0).

Швейцария: Мвого, Шер (Родригес, 47), Мбабу (Лотомба, 67), Эрай Джемерт, Омерагич, Шачири (Фасснахт, 47), Мехмеди (Варгас, 47), Цубер (Фернандес, 67), Фройлер (Джака, 46), Соу, Гавранович.

Лихтенштейн: Бюхель, Геппель (С.Вольфингер, 89), Хофер, Грюненфельдер, Брендле (Сейхан Йилдиз, 46), Саланович, Майер (Зеле, 67), Ф.Вольфингер (Шпириг, 46), Н.Фрик (Оспельт, 83), Фроммельт, Я.Фрик (Коллманн, 83).

Судья: Кайтазович (Словения).

3 июня. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».