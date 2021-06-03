Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд из-за травмы пропустит Евро-2020
20:35
Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд получил травму бедра и пропустит чемпионат Европы-2020. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии в четверг.
По итогам медицинского обследование было принято решение, что 22-летний футболист отправится на реабилитацию от повреждения, которую будет проходить в «Ливерпуле».
2 июня Англия выиграла у Австрии (1:0) в товарищеском матче. Александер-Арнольд получил повреждение в концовке этой встречи и покинул поле при помощи врачей.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе с Чехией, Шотландией и Хорватией.
Gutted for you, @TrentAA.— England (@England) June 3, 2021
Wishing you a speedy recovery! ?
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