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Чемпионат Европы

28 марта, 23:41

Швейцария разгромила Израиль, Белоруссия проиграла Румынии в квалификации Евро-2024

Руслан Минаев
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Швейцария — Израиль.
Фото Reuters

Швейцария дома разгромила Израиль в матче квалификации Евро-2024 — 3:0.

В составе хозяев забивали Рубен Варгас, Мохаме Амдуни и Сильван Видмер.

Капитан гостей — защитник «Динамо» Эли Даса отыграл весь матч и заработал желтую карточку.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
28 мар, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
3:0
Израиль

Белоруссия в гостях проиграла Румынии — 1:2.

В составе хозяев забивали Николае Станчу и Андрей Бурка. У гостей отметился Владислав Морозов.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
28 мар, 21:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
2:1
Белоруссия

Косово дома сыграло вничью с Андоррой — 1:1.

У хозяев забил Эдон Жегрова. У гостей — Алберт Росас.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
28 мар, 21:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
1:1
Андорра

В группе I лидирует Швейцария и Румыния — по 6 очков. У Косово — 2 очка. У Андорры и Израиля — по 1. Белоруссия — на последней строчке в группе, не набрав ни одного очка.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Сборная Андорры по футболу
Сборная Белоруссии по футболу
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Сборная Румынии по футболу
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Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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