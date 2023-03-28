Швейцария разгромила Израиль, Белоруссия проиграла Румынии в квалификации Евро-2024

Швейцария дома разгромила Израиль в матче квалификации Евро-2024 — 3:0.

В составе хозяев забивали Рубен Варгас, Мохаме Амдуни и Сильван Видмер.

Капитан гостей — защитник «Динамо» Эли Даса отыграл весь матч и заработал желтую карточку.

Белоруссия в гостях проиграла Румынии — 1:2.

В составе хозяев забивали Николае Станчу и Андрей Бурка. У гостей отметился Владислав Морозов.

Косово дома сыграло вничью с Андоррой — 1:1.

У хозяев забил Эдон Жегрова. У гостей — Алберт Росас.

В группе I лидирует Швейцария и Румыния — по 6 очков. У Косово — 2 очка. У Андорры и Израиля — по 1. Белоруссия — на последней строчке в группе, не набрав ни одного очка.