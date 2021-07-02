Швейцария — Испания: имел ли право дисквалифицированный Джака выйти на поле? Отвечает УЕФА
В дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Швейцария — Испания (1:1, пенальти — 1:3) на поле оказался дисквалифицированный игрок. Имел ли он на это право?
Когда у команд была передышка, и мяч не находился в игре, капитан швейцарцев Гранит Джака по традиции взял слово и стал настраивать партнеров по команде. В этом нет ничего удивительного, за исключением того, что полузащитник заработал дисквалификацию и не мог сыграть против испанцев. А мог ли он вести себя так, как сказано выше?
Представитель пресс-службы УЕФА в ответ на вопрос «СЭ» ответил положительно. Получается, Джака ничего не нарушил.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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