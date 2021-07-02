В дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Швейцария — Испания (1:1, пенальти — 1:3) на поле оказался дисквалифицированный игрок. Имел ли он на это право?

Когда у команд была передышка, и мяч не находился в игре, капитан швейцарцев Гранит Джака по традиции взял слово и стал настраивать партнеров по команде. В этом нет ничего удивительного, за исключением того, что полузащитник заработал дисквалификацию и не мог сыграть против испанцев. А мог ли он вести себя так, как сказано выше?

Представитель пресс-службы УЕФА в ответ на вопрос «СЭ» ответил положительно. Получается, Джака ничего не нарушил.