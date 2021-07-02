Главный тренер сборной Швейцарии: «Мои игроки герои»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение команды от Испании (1:1, 1:3 по пенальти) в матче Евро-2020.

«Поздравляю Испанию. Они попробовали добиться своего всеми возможными способами и в итоге выиграли по пенальти.

Испытываю смешанные чувства. Горд — мы все можем гордиться. Уезжаем с высоко поднятой головой. С другой стороны, были так близки к полуфиналу, а это бывает нечасто. Но положительных эмоций больше, чем отрицательных.

Мои игроки сегодня герои, потому что сумели довести матч до серии пенальти. Я оптимист. Мы привезем домой положительные впечатления», — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Италия.