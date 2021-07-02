Главный тренер сборной Швейцарии: «Мои игроки герои»
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение команды от Испании (1:1, 1:3 по пенальти) в матче Евро-2020.
«Поздравляю Испанию. Они попробовали добиться своего всеми возможными способами и в итоге выиграли по пенальти.
Испытываю смешанные чувства. Горд — мы все можем гордиться. Уезжаем с высоко поднятой головой. С другой стороны, были так близки к полуфиналу, а это бывает нечасто. Но положительных эмоций больше, чем отрицательных.
Мои игроки сегодня герои, потому что сумели довести матч до серии пенальти. Я оптимист. Мы привезем домой положительные впечатления», — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.
В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Италия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024485--switzerland-vs-spain/
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